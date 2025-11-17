El calentamiento global es un problema. Eso no es ninguna novedad. Pero es que las regiones polares del planeta están calentándose a un ritmo muchísimo más rápido que el resto de regiones. Allí los efectos del cambio climático son vastos y amenazan con extinguir buena parte de la biodiversidad de la zona. Aunque tú también estás en peligro. Sí, pese a que estás a miles de kilómetros de allí, aparentemente a salvo, el deshielo polar parece estar vinculado con varios cambios que terminan impactando negativamente en tu salud, según una nueva investigación llevada a cabo por un equipo de científicxs de diferentes países del mundo.

Para empezar, el deshielo polar activa una serie de efectos meteorológicos en cadena que aumentan la probabilidad de que tengan lugar fenómenos extremos. Algo que en España ya estamos sufriendo. Porque no, ni la gravedad de la DANA ni la tormenta subtropical que tuvo lugar hace poco en Huelva ni la oleada de incendios a causa del calor severo son una cosa random. Son muchas las vidas que están en juego. Especialmente en países más vulnerables con menos recursos para prepararse para este tipo de eventos meteorológicos hardcore. Nos dirigimos hacia un mundo menos previsible en el que habrá más lesiones y más muertes.