El calentamiento global es muy injusto: lo hemos generado aquí, en los países occidentales más consumistas, pero son los países en vías de desarrollo y los animales salvajes los que lo sufren con más potencia. Sí, aquí ya estamos lidiando con danas y olas de incendio, pero lugares como Tuvalu están a punto de quedar totalmente inundados directamente y la supervivencia de algunas especies está seriamente amenazada. La peor parte se la llevan los más inocentes, entre los que se incluyen los tiburones: una nueva investigación científica ha llegado a la terrible conclusión de que los tiburones podrían perder sus dientes a causa de la acidificación de los mares.

“Los dientes de tiburón, a pesar de estar compuestos de fosfatos altamente mineralizados, siguen siendo vulnerables a la corrosión en futuros escenarios de acidificación oceánica. Son armas altamente desarrolladas, diseñadas para cortar carne, no para resistir ese ácido”, explica en el portal especializado Frontiers el principal autor del artículo, el biólogo de la Universidad Heinrich Heine, de Düsseldorf, Maximilian Baum. ¿Traducción? Si los mares siguen esa deriva de volverse más y más ácidos a causa del cambio climático se producirá un debilitamiento cada vez más intenso de los dientes de los tiburones. Todas sus especies estarían en seria amenaza de extinción.