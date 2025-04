El efecto de los protectores solares en los océanos Tu piel lleva muchos meses sin exponerse al sol de verdad. Está más sensible. Más expuesta. Y necesita un extra de cuidados. Un echarle protector solar para que los rayos del sol no la perturben demasiado. Especialmente cuando tengas pensado pasarte una mañana o una tarde en la playa. ¿Pero sabías que muchos protectores contienen sustancias malas para la biodiversidad marina como la oxibenzona? La gente se baña untada en ellos y unas 25.000 toneladas terminan en los océanos . Se desprenden. Pasan a formar parte del mar. Más o menos un 25% de la crema que te pones.

No ha sido un invierno cualquiera. No ha sido un invierno más. Que si la borrasca Nuria. Que si la borrasca Martinho. Que si la borrasca Laurence. Que si la borrasca Olivier. Después de tantas semanas de lluvia, y ahora que parece que sí que ha llegado el buen tiempo, lo único que te apetece es pasar tiempo fuera. Disfrutar del sol, la calle y el mar. Pero no lo hagas a lo loco: protege bien tu piel del sol. Y hazlo sin perjudicar los océanos .

Después de leer todo lo anterior probablemente tengas muchas ganas de ir a tu armario para tirar a la basura tu protector solar. No mola. Pero llega el verano y dejar tu piel desprotegida de la radiación solar no es una opción razonable. ¿Dilema sin solución? Para nada, porque gracias a los laboratorios SVR existe una línea de protección solar más responsable, biodegradable, no ecotóxica y libre de octocrileno. Una que no perjudica a la vida marina.