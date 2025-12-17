Según los datos estimados de fuentes como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Fundación Secretariado Gitano, en España viven aproximadamente unas 750.000 personas de etnia gitana , aunque algunas otras fuentes elevan estas cifras hasta los 1,3 millones. Sea como sea, son muchísimas personas, cada una de ellas con su personalidad, su origen, su formación, su profesión, su perspectiva de la vida, sus deseos, sus miedos y todo lo que conlleva ser un individuo del todo singular. Sin embargo, los prejuicios sociales conducen a una realidad tristísima: una de cada tres personas que no es gitana en España siente poca o ninguna simpatía hacia los gitanos.

Es la conclusión del informe La mirada social sobre el pueblo gitano en España, elaborado por la mencionada Fundación Secretariado Gitano y la empresa de investigación 40dB, y basado en encuestas a nivel nacional. Lo más preocupante es que esta discriminación parece ser trasversal: como apunta la periodista Carolina de Lima , “el porcentaje de personas que declaran tener poca o ninguna simpatía es similar entre quienes se identifican con la izquierda y con la derecha”, lo que evidencia que los estereotipos negativos que pesan sobre la población gitana están bastante arraigados y son mucho más profundos de lo que podríamos imaginar.