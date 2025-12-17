Según los datos estimados de fuentes como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Fundación Secretariado Gitano, en España viven aproximadamente unas 750.000 personas de etnia gitana, aunque algunas otras fuentes elevan estas cifras hasta los 1,3 millones. Sea como sea, son muchísimas personas, cada una de ellas con su personalidad, su origen, su formación, su profesión, su perspectiva de la vida, sus deseos, sus miedos y todo lo que conlleva ser un individuo del todo singular. Sin embargo, los prejuicios sociales conducen a una realidad tristísima: una de cada tres personas que no es gitana en España siente poca o ninguna simpatía hacia los gitanos.
Es la conclusión del informe La mirada social sobre el pueblo gitano en España, elaborado por la mencionada Fundación Secretariado Gitano y la empresa de investigación 40dB, y basado en encuestas a nivel nacional. Lo más preocupante es que esta discriminación parece ser trasversal: como apunta la periodista Carolina de Lima, “el porcentaje de personas que declaran tener poca o ninguna simpatía es similar entre quienes se identifican con la izquierda y con la derecha”, lo que evidencia que los estereotipos negativos que pesan sobre la población gitana están bastante arraigados y son mucho más profundos de lo que podríamos imaginar.
Algo que se explica fácilmente: el desconocimiento. Porque siempre es así. El prejuicio siempre nace de la ignorancia. Es algo que las propias personas encuestadas reconocen: siete de cada diez personas en España declaran saber poco o nada sobre la historia o la cultura del pueblo gitano. Y esta es quizás una de las pocas cosas positivas del informe a la que hay que aferrarse: que la gente es consciente de que su antipatía procede de su falta de información real. De hecho, la ignorancia llega hasta tal punto que un 16% de la gente no sabe que la población gitana española es española. Piensan que son otra cosa. Que no forman parte de nosotros.
Y los mitos continúan. “Siete de cada diez personas creen que la población gitana recibe prestaciones sociales, cuando solo dos de cada diez perciben el ingreso mínimo vital”. Además, un 40,5% cree que la población gitana no vive de su trabajo, aunque los datos lo desmienten completamente: su tasa de actividad es similar a la de la población general. Ah, y una de cada cuatro personas cree que la inmensa mayoría de gitanos vive en chabolas. Una percepción que tampoco se sostiene: solo lo hace el 2,7% de la población gitana. Y sí, la tasa de escolarización de los niños gitanos es casi total. A los datos no sobrevive ningún prejuicio. Basta ya.