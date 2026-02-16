Vivimos tiempos complicados. El neofascismo ha levantado la cabeza y está amenazando con destruir toda la armonía social que hemos podido construir durante el último medio siglo. Aquí en España y en muchísimos otros lugares de este mundo. Y, sin embargo, y según la última encuesta del CIS sobre las principales preocupaciones de los españoles, nada afecta tanto a la gente en nuestro país como la vivienda . Y con mucha diferencia: ocupa la primera posición del ranking con un 32,5%, lejísimos de los problemas políticos en general (18,5%) o de la corrupción (11,7%). Una preocupación que, no obstante, no suelen tener los diputados del Congreso.

Es lo que revela el último análisis de Europa Press sobre la relación de las declaraciones de bienes de los diputados: un 86% de ellos tienen al menos una vivienda en propiedad. Y no es algo anecdótico. Es una información que puede ser muy útil a la hora de entender por qué los políticos de este país se muestran tan tibios a la hora de abordar el problema de la vivienda. Primero porque no les afecta demasiado. Segundo porque su privilegiada realidad no les ayuda a ponerse en el lugar de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Especialmente de los más jóvenes. Lo de alquiler una vivienda es ya un drama generacional. Lo de comprarla una utopía.