Vivimos tiempos complicados. El neofascismo ha levantado la cabeza y está amenazando con destruir toda la armonía social que hemos podido construir durante el último medio siglo. Aquí en España y en muchísimos otros lugares de este mundo. Y, sin embargo, y según la última encuesta del CIS sobre las principales preocupaciones de los españoles, nada afecta tanto a la gente en nuestro país como la vivienda. Y con mucha diferencia: ocupa la primera posición del ranking con un 32,5%, lejísimos de los problemas políticos en general (18,5%) o de la corrupción (11,7%). Una preocupación que, no obstante, no suelen tener los diputados del Congreso.
Es lo que revela el último análisis de Europa Press sobre la relación de las declaraciones de bienes de los diputados: un 86% de ellos tienen al menos una vivienda en propiedad. Y no es algo anecdótico. Es una información que puede ser muy útil a la hora de entender por qué los políticos de este país se muestran tan tibios a la hora de abordar el problema de la vivienda. Primero porque no les afecta demasiado. Segundo porque su privilegiada realidad no les ayuda a ponerse en el lugar de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Especialmente de los más jóvenes. Lo de alquiler una vivienda es ya un drama generacional. Lo de comprarla una utopía.
Pero la cosa no termina ahí. Como apuntan desde esta agencia de noticias, “66 de los 350 parlamentarios comunicaron al inicio de la legislatura que reciben ingresos por arrendar sus pisos, locales o fincas rústicas, lo que supone casi un 19% del hemiciclo”. Ah, y algunos de esos alquileres son vacacionales. ¿Significa esto que parte del Congreso pueda ver con buenos ojos la no intervención del mercado inmobiliario? Solo sus conciencias saben. Pero está claro que para ti o para cualquiera de nuestra generación no suena demasiado bien que la misma gente que puede solucionar algo vital en nuestras vidas tenga intereses personales en no hacerlo.
Por grupos parlamentarios, el ranking de arrendadores queda así: 42,85% de los diputados de Junts, 30% de los de PNV, 33,33% de los de Bildu, 21,21% de los de Vox, 21% de los del PP, 17,35% de los del PSOE, 7,69% de los Sumar y el 0% de los de Esquerra Republicana y el Grupo Mixto conformado por Podemos, BNG, CC, Compromís y UPN. Oh, en cuanto a los grandes líderes del país, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo declararon tener inmuebles alquilados. Quizás tenga que ver con la falta de contundencia a la hora de meterle mano al mercado inmobiliario. Quizás no. Tú, que te dejas tanta pasta al mes en el alquiler, ¿qué opinas de todo esto?