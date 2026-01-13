En los libros de historia esta legislatura será la legislatura de la amnistía, la legislatura del fiscal general, la legislatura del entramado Ábalos y compañía o la legislatura del apagón eléctrico. Porque esas son las movidas que acaparan atención mediática y hacen discutir a la gente dividida por colores ideológicos. Pero tú, que eres joven y enfrentas una pesadilla cada vez que tienes que pagar el alquiler o cada vez que tienes que cambiar de piso y enfrentarte al aumento de precios, sabes que esta es otra legislatura más del fracaso de la vivienda . Algo que el Gobierno pretende cambiar ahora con un nuevo paquete de medidas.

En primer lugar, el paquete incluye una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas a los propietarios que mantengan el precio del alquiler al renovar el contrato a sus inquilinos. Es decir, que si se anima a no subirte la cuota mensual, el Estado le compensará vía impuestos, de forma que terminará ganando lo mismo que si te la hubiera subido. Pero aquí también ganas tú. Las únicas que pierden son las arcas del Estado. En palabras del presidente, “es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno”. Y ojalá sea así de verdad.