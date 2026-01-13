En los libros de historia esta legislatura será la legislatura de la amnistía, la legislatura del fiscal general, la legislatura del entramado Ábalos y compañía o la legislatura del apagón eléctrico. Porque esas son las movidas que acaparan atención mediática y hacen discutir a la gente dividida por colores ideológicos. Pero tú, que eres joven y enfrentas una pesadilla cada vez que tienes que pagar el alquiler o cada vez que tienes que cambiar de piso y enfrentarte al aumento de precios, sabes que esta es otra legislatura más del fracaso de la vivienda. Algo que el Gobierno pretende cambiar ahora con un nuevo paquete de medidas.
En primer lugar, el paquete incluye una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas a los propietarios que mantengan el precio del alquiler al renovar el contrato a sus inquilinos. Es decir, que si se anima a no subirte la cuota mensual, el Estado le compensará vía impuestos, de forma que terminará ganando lo mismo que si te la hubiera subido. Pero aquí también ganas tú. Las únicas que pierden son las arcas del Estado. En palabras del presidente, “es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno”. Y ojalá sea así de verdad.
En segundo lugar, el real decreto ley pretende limitar los contratos de temporada. Según el propio Pedro Sánchez, “nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo”. En teoría, se acabaría aquello que ocurre en muchas ciudades turísticas de hacerte un contrato de septiembre a junio y echarte a la calle durante los meses de temporada alta para alquilar la vivienda como alquiler de vacaciones.
En tercer lugar, el paquete contempla herramientas para poner freno al uso del alquiler por habitaciones: “En los últimos tiempos hemos detectado una tendencia que es realmente preocupante y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones con el único objetivo de incrementar las rentas”. A partir de ahora, la renta total de todas las habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa. Se acabaría el truquito forever. Además, Sánchez ha anunciado la construcción de más vivienda pública a lo largo del país. ¿Será esta vez suficiente o se quedará una vez más en algo cosmético?