Basta con darse una vuelta por algún estadio de fútbol para comprender que el racismo sigue vivo. O con bucear un rato en redes sociales. O con escuchar a según qué tertuliano de las mañanas. Y sí, la cosa ha mejorado respecto a unas décadas atrás, pero el problema es que parte de ese racismo superviviente resulta a veces indetectable. Al fin y al cabo, es un mal que lleva tanto tiempo entre nosotrxs que ha tenido tiempo de esconderse sigilosamente dentro del lenguaje. El nombre África, sin ir más lejos, y según cuenta en un artículo para The Conversation el investigador filosófico Jonathan O. Chimakonam, es un término racista que deberíamos cambiar tarde o temprano.

En su nuevo estudio Is Africa a racial slur and shoud the continent be renamed?, elaborado junto con el investigador nigeriano Uti O. Egbai y publicado en la revista especializada African Identities, Chimakonam explica que “el nombre África es un insulto racial” puesto que el vocablo afrike del que proviene “se refiere al clima cálido del continente, quizá de forma exagerada, con la falsa impresión de que es un continente sin frío” en el que todo es puro calor sofocante, lo que “lo convertiría en el proverbial infierno de fuego”. Además, siempre según los expertos, este término está hermanado con otros bastante denigrantes como aethiops (cara quemada por el sol).