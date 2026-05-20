La última evaluación del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) ha revelado algo que en realidad ya se venía intuyendo: que Estados Unidos es el epicentro mundial del extremismo de derecha. Para que te hagas una idea, el OIET ha identificado 190 incidentes de extrema derecha en 15 países durante el pasado 2025 y 99 de ellos tuvieron lugar en los Estados Unidos. Esto supone un 52,1% del total. Además, el análisis muestra también como muchos de los incidentes que ocurren en otros lugares del mundo como Europa u Oceanía son consecuencia del liderazgo de extrema derecha de grupos estadounidenses como Patriot Front o Blood Tribe. De allí surgen buena parte del ideario radical de ultraderecha.

Además, el informe revela otros dos datos muy interesantes. Por un lado, identifica cuáles son las corrientes ideológicas mediante las cuales se producen los incidentes de extrema derecha: el neonazismo con un 29,5% del total de los incidentes y la supremacía blanca con un 22,5% del total. Como recoge el propio informe, al que ha tenido acceso privilegiado la agencia de noticias Europa Press, “ambas ideologías han demostrado una notable capacidad de adaptación a los ecosistemas digitales y de captación entre las nuevas generaciones”. Eso nos conduce directamente al otro dato remarcable del análisis: que está creciendo la actividad de estos grupos extremistas en las plataformas digitales como TikTok o Youtube.