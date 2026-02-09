Fue una de las noticias de la semana dentro del sector cultural: la banda de rock británica Chumbawamba, a través de un duro comunicado de dos de sus integrantes, Boff Whalley y Alice Nutter, protestaron públicamente contra el uso de una de sus canciones por parte de Vox en una publicación en Facebook. Incluso solicitaron a la propia plataforma que retiraran dicho contenido. No querían, decían, que su tema Tubthumping sirviese “para promover su agencia intolerante y llena de odio”. Y es que la publicación de Abascal en cuestión giraba alrededor de esa típica cantinela de “los vecinos están hartos de la invasión migratoria”. Algo con lo que Chumbawamba no comulga.

De hecho, explicaron, “cuando escribimos Tubthumping lo hicimos como un himno para las personas desfavorecidas que luchan contra el poder. Para las personas que tienen que huir de países devastados por la guerra o brutales y opresivos. Nos repugna que el partido de extrema derecha Vox utilice la canción. No puede usarse por personas como Abascal, políticos que demonizan a los inmigrantes, que apoyan a Trump, que respaldan el genocidio que se está produciendo en Gaza, que utilizan la retórica antimulsumana para construir un partido populista cuasi fascista que promueve la división”. Pero Chumbawamba no son ni mucho menos los primeros en protestar por esto.