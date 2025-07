Se necesita solo un gramito de sensatez para entender que lo que haga una persona, aunque sea tan horrible como una agresión gratuita a un señor mayor, no representa a ningún colectivo. Esto vale para la población migrante, pero también para la población española: esos grupos nazis no representan a nuestro país. Y el propio Domingo y su mujer son quizá el mejor ejemplo posible. En palabras de ella , “hacen lo mismo que le hicieron a Domingo”, que es una forma muy clara de decir que la violencia siempre es un asco. Da igual quien la ejerza. Él ya denunció. Es todo lo que quería hacer. No le pidió a nadie que viniera a vengarle. Y menos bajo lemas como “arriba Franco, moros de mierda”.

En la misma línea ha hablado Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia por el Partido Popular: “Las gentes de Torre Pacheco son hombres y mujeres honrados, honestos, trabajadores que llevan muchos años conviviendo en paz en su pueblo, y no quieren que esto pase”. Simplemente han tenido la mala suerte de ver cómo su tierra se convertía en el escenario idóneo para las agresiones de la ultraderecha más peligrosa. Y esto no es anecdótico. Esto sienta un precedente muy grave. Es hora de que la gente sensata dé un paso al frente y rechace estas mierdas con unanimidad y firmeza. Esto no puede volver a pasar. Este no es nuestro país.