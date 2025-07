Los discursos de odio de la ultraderecha funcionan muy bien porque son simplistas: no se fundamentan en datos, sino en mentiras muy aceptadas que casi nadie cuestiona. Hay muchas denuncias falsas de violencia de género. Hay mucho arrepentimiento en las personas trans que transicionan . España es top en inmigración y nos están invadiendo como en ningún otro país porque los gobiernos progresistas les abren las puertas. Todas estas mentiras duran muy poquito a la luz de los datos oficiales. Y esta última no es una excepción: España no aparece ni mucho menos en las posiciones top de los países con mayor porcentaje de inmigración. Ocupa una posición muy mediocre.

Así lo muestran varios análisis especializados. Este , por ejemplo, desarrollado por Visual Capitalist en base a los datos del último informe sobre inmigración de Naciones Unidas, rankea los 20 países con mayor porcentaje de inmigrantes y España ni asoma por ahí: Catar (76,7%), Emiratos Árabes Unidos (74%), Mónaco (70,2%), Liechtenstein (69,4%), Kuwait (67,3%), Andorra (59,1%), Baréin (52,3%), Luxemburgo (51,2%), Singapur (48,7%), Jordania (45,7%), Omán (43,2%), Arabia Saudí (40,3%), Malta (37%), Antigua y Barbuda (32,5%), Suiza (31,1%), Australia (30,4%), Palaos (29,5%), Nueva Zelanda (28,2%), Brunei (25,9%) y Austria (25,5%). Ni rastro de los grandes países europeos.