Y el argumento tiene tela. Según Víctor Domínguez, nombre real de este creador de contenido, lxs pensionistas solo miran por sus intereses y no les importa hundir el país y el futuro de los jóvenes con tal de “recibir 20 euros más al mes”. Para empezar, y esto quizás él no lo sepa, 20 euros pueden marcar una gran diferencia cuando recibes unos ingresos tan cutres respecto al coste de la vida. Es normal que lo peleen. Es necesario incluso. Pero, además, Wall Street Wolverine parece olvidar que esas personas han pasado décadas de su vida trabajando de sol a sol y pagando religiosamente todos sus impuestos para ahora poder disfrutar de un merecidísimo descanso.

Lo cual es mucho más de lo que él puede decir. A fin de cuentas, y tras disfrutar de todos los beneficios de una sociedad estructurada como la española -con su educación, su sanidad, su seguridad, su burocracia y todo lo demás-, pagados con el dinero de esxs mismxs pensionistas a los que ahora critica, un buen día decidió que no quería hacer lo mismo por lxs que vienen detrás y decidió cruzar una fronterita. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza de afirmar que son nuestrxs mayores lxs que boicotean el mañana de lxs jóvenes cuando dejaste atrás tu país para no tener que aportar nada a quienes más lo necesitan? No tienes ningún derecho moral a opinar.

Pero, por otro lado, ¿qué puede esperarse de una persona que afirma que “por cada euro que les dan a ellos se lo quitan a sus nietos”? No solo es una falacia, sino que además es un discurso destinado a generar división. Es la misma cantinela de siempre. Pero esx abuelx y ese nietx no son enemigos con intereses enfrentados. En realidad, forman un bando claramente definido de quienes defienden la dignidad y que está, de una manera más directa o indirecta, enfrentado a quienes, como Wall Street Wolverine, solo miran por su bolsillo y no confían para nada en la redistribución de la riqueza. El problema no es el melón. El problema es que tu cuchillo está oxidadísimo.