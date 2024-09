En esta isla, famosa por sus playas paradisíacas (aunque cada día menos, por la masificación) y famosa por sus discotecas, ha visto como con los años la llegada de turistas ha ido arrinconando a los locales hasta el punto que hay gente que tienen que vivir en tiendas de campaña y autocaravanas porque no encuentran sitio. Incluso The N ew York Times se hacía eco de ello en un artículo.

Además, el artículo destaca cómo la afluencia de turistas adinerados, que ocupan hoteles de lujo y discotecas exclusivas, contrasta drásticamente con la vida de los trabajadores locales, quienes batallan por sobrevivir en su propia tierra. Los alquileres a corto plazo, impulsados por plataformas como Airbnb, han eliminado gran parte de la oferta de viviendas disponibles para los residentes, exacerbando la crisis habitacional en una isla donde el espacio es limitado y las regulaciones de uso del suelo son estrictas.

La publicación de este reportaje en The New York Times es altamente significativa, ya que pone bajo el foco internacional un problema que no solo afecta a Ibiza, sino a muchas otras ciudades y destinos turísticos en España y el mundo. También muestra la violencia económica que representa para los locales de la isla el hecho de no poder vivir en su propia tierra. Porque tanto los turistas como los ricos del norte de Europa que empiezan a comprar casas en la isla están echando de casa a los residentes.