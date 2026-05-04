A finales del siglo XIX, en el contexto del reparto de África por parte de los países europeos en la llamada Conferencia de Berlín, el militar aragonés Emilio Bonelli desembarcó en la costa africana y proclamó el protectorado español sobre el Sáhara Occidental y, aunque durante los siguientes 50 años la colonización fue muy escasa y pobre, a partir de 1947, y con el hallazgo en la región de los yacimientos de fosfato, el régimen franquista intensificó su presencia y la declaró provincia española. No obstante, la ONU comenzó a presionar a España durante la década de los 60’ para que descolonizara el territorio y, con Franco agonizante, se firmaron los Acuerdos de Madrid en los que España cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania.

Una descolonización incompleta, al no producirse una cesión de la soberanía formal, que provocó un conflicto entre Marruecos, que controla el 80% del territorio, y el Frente Polisario, que en 2026 continúa sin resolución. Pero no solo eso: la manera torpe y veloz con la que se ejecutaron aquellos acuerdos dejaron a los ciudadanos españoles del Sáhara en un limbo identitario. Algo que ahora, y gracias a una proposición de ley de Sumar, podría ser reparado medio siglo después: un proyecto de ley por el cual las personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de 1976 podrían obtener la nacionalidad española. También sus hijos: la podrán solicitar en un plazo de cinco años desde la inscripción en el Registro Civil de sus progenitores. Pura justicia histórica.