La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría el pasado 25 de marzo una declaración histórica: considerar la trata transatlántica de seres humanos y la esclavitud sufrida por el continente africano entre los siglos XV y XIX como “los mayores crímenes cometidos contra la humanidad”. Una decisión que va mucho más allá de la reparación moral: proporciona el marco político necesario para que las organizaciones internacionales, los gobiernos africanos o la propia población africana reclamen jurídicamente una reparación económica. Y es que según esta resolución de la ONU, la cual fue impulsada por Ghana, estos delitos no pueden prescribir jamás. Son demasiado graves.

En concreto, y como reza la resolución, las conversaciones entre las víctimas y los estados responsables deberán incluir “una disculpa plena y formal, medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y modificaciones de leyes, programas y servicios para combatir el racismo y la discriminación sistemática”. Esto supondrá muestras de arrepentimiento histórico, devolución de los bienes materiales robados durante las colonizaciones y abono de cantidades de dinero enormes. Al fin y al cabo, buena parte de la riqueza actual de los países occidentales procede de la expoliación de las tierras africanas y de la explotación esclavista de sus ciudadanos.