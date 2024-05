Cada vez somos más conscientes de que estamos condicionadxs por diferentes privilegios. Sabemos que no es lo mismo ser una persona trans que un hombre de clase alta . Las condiciones en las que nacimos marcan nuestro camino vital. A la larga lista de aspectos que determinan parte de nuestra vida no solo está el género, la clase o la raza, sino también nuestra belleza . Se llama “pretty privilege” y significa que vas a tener más oportunidades si eres guapo o guapa.

Las personas que consideramos guapas tendrán más posibilidad de acceder a un trabajo, a un préstamo o incluso a recibir la indulgencia de la sociedad ante el incumplimiento de la ley. ¿O no os acordáis del preso más guapo del mundo, un chico que encandiló a miles de personas solo por su mirada empotradora ?

El prototipo de persona que goza de este privilegio, según los estudios, es alguien con una figura blanca, delgada, cisgénero, joven y sin discapacidades . La que cumple el canon de belleza estándar. Hay algo que ya intuíamos: en nuestra sociedad superficial, la mayoría de personas exitosas que vemos en las pasarelas de moda, en las series o en la MET Gala son guapas. Por suerte, los cánones están cambiando, ya no vemos solo personas blancas, rubias y delgadas, pero casi todas tienen en común que cumplen con algún estándar de belleza actual, con alguna operación estética de por medio.

¿Cómo funciona psicológicamente el mecanismo? Es algo así como una profecía autocumplida, ya que las personas guapas normalmente tienen más confianza en sí mismas, algo que trasladarán en entrevistas, conflictos diarios y en sus interacciones más mundanas.

Para combatir no solo la discriminación de género sino también de aspecto, se ha propuesto en algunas empresas recibir solo curriculums vitae que no tengan foto. Pero no podemos ir por la vida con una bolsa en la cabeza. ¿Cómo podríamos pasar de una sociedad superficial y con más igualdad? Nos quedaremos pensando en la respuesta...