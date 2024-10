Además, los datos no respaldan del todo la narrativa del partido de extrema derecha sobre que haya un crecimiento descontrolado de la mendicidad. Desde la pandemia y con la casi desaparición del dinero en efectivo en Suecia, la cantidad de personas pidiendo limosna en las calles ha disminuido significativamente. Jonas Melinder, representante del Consejo Administrativo del condado de Estocolmo, confirma que el fenómeno no es tan visible como lo era hace una década. Esto plantea la pregunta de por qué el gobierno elige priorizar una medida tan drástica en un momento en el que la mendicidad ya no es un tema candente.

Criminalizar la pobreza no es una solución efectiva, y así lo han expresado organizaciones como Amnistía Internacional y Stockholms Stadsmission. Fanny Siltberg, portavoz de esta última, ha criticado duramente la propuesta, señalando que en lugar de atacar las causas profundas de la pobreza, como la desigualdad y la exclusión social, el gobierno está optando por una política que margina aún más a los sectores más vulnerables de la población.