En los albores de las redes sociales todo era postureo. El prototipo de influencer estaba marcado por tres rasgos: una recreación fantasiosa de la realidad cotidiana , un apego exagerado por el lujo y un distanciamiento consciente de los problemas sociopolíticos. En plan yo ahí no me meto lo mío es meditar y arreglar mi yo. Y, honestamente, terminamos hartísimos de todo eso. Ya no entra bien. Ya no apetece asomarse a las vidas privilegiadas de nadie. Con el contexto de precariedad en el que estamos, lo que sí da gusto ver son influencers que muestran una realidad cotidiana normal y corriente, sin florituras y participando del debate social.

Y es mucho más que una mera percepción. Como dice la fundadora de la agencia de marketing para influencers Twic, María Cordero , “las nuevas generaciones son más reales. Antes buscábamos mucho más lo estético, esos puntos de viajes increíbles a sitios preciosos. Ahora se busca más lo real. Al mostrar lo cotidiano, uno se muestra más como es. Una imagen más profunda”. Y es que hace una década existía entre la gente joven la esperanza de poder vivir un día todas esas aventuras lujosas de los influencers. Era un contenido aspiracional. Hoy, con la precarización de la vida, en gran parte por culpa de la vivienda, todo eso suena utópico.