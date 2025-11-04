Durante toda la historia moderna había habido una constante sociopolítica: las generaciones jóvenes eran las que más rebeldía mostraban, las que se ubicaban más a la izquierda en el espectro electoral, las que defendían un mayor grado de tolerancia hacia las minorías. Pero eso ha cambiado por primera vez. En España, y como explican el periodista Pablo Ordaz y el periodista de datos Borja Andrino, la gente joven es la que más está virando hacia las ideologías de derechas, hasta tal punto que “por primera vez, los menores de 30 se declaran más conservadores que los españoles en general”. Un panorama inaudito. Un punto de inflexión social.

¿Pero por qué? Lo primero es comprender la insatisfacción de la gente joven con la situación actual. Sí, los datos de las instituciones europeas y mundiales hablan de España como una locomotora de crecimiento macroeconómico, pero eso no está afectando positivamente a tu vida, como demuestra el hecho de que las dos principales preocupaciones de las personas de entre 18 y 29 años sean la vivienda y la economía. Puede que al país le vaya mejor que nunca, pero mucha gente joven se encuentra en una situación muy precarizada y sin perspectivas de futuro. ¿Cómo van a construirse toda una vida si no pueden pagar lo más elemental: una vivienda?