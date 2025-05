Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el suicidio en España son contundentes: de las 4.116 personas que murieron por suicidio en 2023 el 73,9% eran hombres, una realidad que viene acentuándose sin parar desde el año 1980. ¿Pero por qué hay más hombres que tratan de ponerle fin al sufrimiento que padecen de esta manera? La periodista especializada en igualdad Eleonora Giovio cree que buena parte de la culpa la tienen los relatos de masculinidad tóxica que tristemente todavía gobiernan nuestra sociedad: aquello de que no mostrarse vulnerable en ningún momento te hace más macho. Un aislamiento emocional que va empeorando las cosas poco a poco.

Pero no es el único estereotipo de género que añade una losa sobre la psique masculina en situaciones de sufrimiento. Y es que no podemos olvidarnos del discursito del éxito. Sí, por muy loco que parezca, muchos hombres se ven incapaces de reconocer que las cosas no les van bien en determinados momentos y hacen un sobreesfuerzo inhumano para tratar de mantener la apariencia de triunfo. Hasta que en un punto concreto resulta literalmente imposible. Acorralados por esta presión social y sin la ayuda de sus seres queridos, a los que no hacen partícipes de su frustración y de su dolor, en ocasiones toman la terrible decisión de quitarse la vida. No es que no quieran vivir: quieren dejar atrás ese dolor.