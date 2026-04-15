Confirmado: la Unión Europea no es inmune a la tendencia conservadurista que ha tomado el mundo durante los últimos tiempos. Hasta ahora, y como explica la experta en derecho internacional María Teresa Gil en una publicación para The Conversation, “los estados miembros solo podían detener a migrantes en situación irregular como último recurso y en circunstancias específicas”. Además, “los centros de detención se encontraban casi siempre dentro de la UE”, lo que era una garantía para el cumplimiento de los derechos humanos. Ya no. A partir de ahora, y gracias a una nueva votación, el llamado reglamento de retornos permitirá deportar a los migrantes a países ajenos a la Unión Europea.

¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? Por un lado, hay una lectura puramente jurídica. Como argumenta Gil, el concepto de tercer país seguro, clave para poder enviar allí migrantes que se encuentran dentro de las fronteras de la UE, es ahora mucho más laxo gracias a un nuevo reglamento adoptado en febrero de 2026 que reforma el vigente Reglamento de Procedimientos de Asilo de 2024. Básicamente, y con estas modificaciones, los estados miembros pueden ahora pasar olímpicamente de las solicitudes de asilo “basándose en que el solicitante estaría a salvo de peligro o persecución en un tercer país seguro fuera de la UE”. Basta con que haya un acuerdo entre dicho tercer país y la propia UE.