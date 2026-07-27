Así nació en redes el Cockroach Kanta Party . Sus simpatizantes se instalaron en la plaza Jantar Mantar y marcharon en los días siguientes hacia el Parlamento. Su demanda era clara: exigían la dimisión inmediata del Ministro de Educación , Dharmendra Pradhan, responsable según ellos de que meses de esfuerzo titánico para prepararse aquel examen fueran en vano. Algo que finalmente han conseguido. El Gobierno, pese a defenderse de las protestas ciudadanas con represión policial, se ha visto obligado a ceder en esto. El problema es que su dura oposición a la indignación juvenil ha ampliado el radio de cabreo. Ya no solo rechazan a Pradhan. Ahora rechazan todo el sistema. Están hartos.

Todo comenzó el pasado 12 de mayo. Millones de jóvenes indios acababan de realizar el examen oficial del país para el acceso a las universidades de medicina y se encontraron con una noticia nefasta: había sido anulado posteriormente a causa de una supuesta filtración de las respuestas. La tristeza fue tremenda. Veinte estudiantes se suicidaron por culpa de la desesperación. Otros miles se echaron a las calles. “El 15 de mayo, Surya Kant, jefe del tribunal supremo de la India, criticó estas protestas llamando a sus protagonistas cucarachas ”, escribe la periodista Sarah Babiker . Fue la gota que colmó el vaso para la generación Z del país . Había llegado el momento de forzar un cambio.

Y tienen razones para ello. “Según Oxfam, India es uno de los países más desiguales del mundo, con un 1% de ciudadanos que posee el 40% de la riqueza total y un 50% que accede apenas al 3%”, apunta la propia Babiker. Algo que los jóvenes, cada vez más formados, no están dispuestos a tolerar: hay un desempleo del 40% y muchos de los trabajos padecen de una precariedad alarmante. Lo peor de todo este asunto es que, “en India, los jóvenes componen el 80% del desempleo, considerándose una generación que vive en espera de una oportunidad”. Sí, aguantaron más que sus hermanos en Nepal o en Bangladesh, que lucharon hace ya tiempo contra sus gobiernos corruptos, pero aquí están.

No será fácil. Ningún gobierno cae sin dejar víctimas en el camino. De momento, y tal y como escribe esta periodista, “las imágenes de policías apaleando a activistas, incluyendo mujeres o niños, han llenado las redes sociales del país, pese a los intentos de censura por parte del gobierno de Modi, empujando a personas ajenas al conflicto inicial a sumarse a las protestas”. Salen cada vez más “cucarachas” de sus escondites. Y esto es lo más irónico y hermoso de la revolución: que los poderosos etiquetaron a estos jóvenes descontentos de cucarachas y ahora, una vez estas han salido a la calle, el miedo ha cambiado de bando. Estaremos atentos para ver cómo evoluciona próximamente.