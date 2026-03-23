Todos los grandes partidos políticos de nuestro país tienen fundaciones asociadas. Lo que las diferencia es la cantidad de dinero que traspasan de sus propias cuentas a las de esas fundaciones. Según datos de la periodista Raquel Ejerique para eldiario.es, Podemos es el partido que menos fondos desvía hacia su fundación, seguido del PSOE con un total de 242.000 euros, el PP con más de un millón de euros y Vox con 2,5 millones de euros. Una cifra, esta última, muy por encima del resto y que despierta muchas dudas. Y es que, dice Ejerique, “las fundaciones son instrumentos opacos” cuyos fondos resultan mucho más difíciles de auditar. Es un dinero más en la sombra.

“Disenso [el think tank de Vox] gastó 1,2 millones de euros, según sus últimas cuentas de 2024. Este montante incluye las facturas pagadas a empresas que en la formación no están obligadas a revelar y que, de hecho, no detallan. La pregunta de cuánto de ese dinero se ha podido llevar Tizona, Ariza o incluso personas relacionadas con Vox no ha sido nunca respondida”, añade la periodista. Es decir, que hay un dinero que va a un partido político, que debe ser transparente, que está sometido a las mismas férreas auditorías que el resto de formaciones, que termina finalmente en una institución a la que no se puede fiscalizar en profundidad y que no muestra detalles de sus cuentas.