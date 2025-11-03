Los líderes de Vox no son tontos: sus ideas siguen siendo las mismas ideas fascistas de siempre, pero son conscientes de que la sociedad ha cambiado lo suficiente como para no poder prescindir de toda esa gente que queda fuera de sus cánones. Necesitan a la comunidad gay. Necesitan a la comunidad lesbiana. Necesitan a la comunidad bisexual. Porque son comunidades tan grandes que su voto puede definirlo todo. Así se entiende que Santiago Abascal, durante una entrevista para La Sexta, reincidiera en el argumento aquel de “somos los únicos que queremos echar de España a los que quieren lanzarle a ellos desde una azotea o colgarles desde una grúa”.

Pero esto no es un fenómeno español. Es una tendencia internacional. Como apuntan desde Mor.bo , hace dos décadas aproximadamente que la académica Jasbir K. Puar le puso nombre en su libro Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. La idea es sencilla: ya que no podemos prescindir del voto de todxs nuestrxs enemigxs ideológicxs, nos centraremos en enfrentarles diciéndole a la comunidad queer que les respetamos y que les necesitamos para pararle los pies a los temibles inmigrantes que vienen a joderle la vida. Un debilitamiento calculado de la izquierda. Un divide y vencerás tan grande como el fascismo que corre por sus venas.