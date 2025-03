Y no es una percepción. Hace unos días se hicieron públicas las sentencias del Tribunal Superior madrileño y del Tribunal Supremo en la que obligan a la Comunidad de Madrid de Ayuso a pagar 8.000 euros a al menos 36 sanitarios de atención primaria por sobrecarga de trabajo. Es de cajón: si cierras centros de salud y no contratas al personal suficiente para atender a lxs ciudadanxs, lxs médicxs que están se tienen que matar a currar para cuidarles. Y si están hasta arriba, si no pueden dedicarle el tiempo que querrían a cada paciente, si el estrés les lleva a no ser todo lo ultraamable que querrías, sales de ahí pensando que vaya mierda la sanidad pública. Pero ese no es el problema.

Ante el ataque a la sanidad pública solo hay una alternativa saludable y no es el sacarse seguros privados: es la unión y la protesta para que el gobierno autonómico de turno cuide de un bien que es de todas. La sanidad pública funciona muy bien. Siempre aparece entre los primeros puestos de los listados de mejores sistemas sanitarios del mundo. La cosa es que lo quieren empobrecer adrede. Quieren que te canses y te pases al bando de la privatización. Pero esa es su victoria y la derrota de la sociedad. Tenemos una sanidad solidaria, generosa y de calidad y no deberíamos permitir que nadie la asfixie para llenar los bolsillos de los suyos. No podemos dejarles ganar. En esto no.