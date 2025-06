Porque esto va a traer muchas desgracias. Pese a lo que dicen desde la organización de que habrá controles médicos y todo ese rollo para evitar que el doping cause problemas de salud, lxs expertxs lo tienen muy claro. Como explica en una entrevista para eldiario.es el ex presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, Pedro Manonelles , “es indudable que aumentará la mortalidad. Puede que algunos aparezcan muertos al día siguiente o desarrollen enfermedades al cabo de unos años ”. Pero tarde o temprano el cuerpo les pasará la factura. En algún momento llegará la terrible consecuencia de experimentar de una forma tan irresponsable con el propio organismo.

La gente rica se aburre mucho. Demasiado. Tienen tanto tiempo libre y tanto dinero en sus cuentas que no saben cómo invertirlos y acaban subiéndose a cohetes para ver la Tierra desde fuera, creando nuevos deportes esperpénticos como las carreras de espermatozoides y fundando competiciones tan peligrosas como los Enhanced Games, una especie de juegos olímpicos en los que se promociona el uso de sustancias dopantes . Sí, estas personas infladas de poder y con egos nivel GOD quieren que lxs atletas consuman cosas muy peligrosas para que puedan romper los récords mientras ellos se lo pasan en grande aplaudiendo. Un circo romano transhumanista. Otra idea macabra sin humanidad.

Pero es que los principales culpables son esta gente rica sin escrúpulos a la que no le importa lo que le pase al resto con tal de pasarlo bien un ratito. Para ellos solo vale el dinero. “Les pagaremos muy bien”. Y ya está. Como si ponerle a una persona 250.000 dólares delante como potencial premio para que se mate poco a poco fuese razonable. Como si jugar con las necesidades de la gente para hacer con ellas lo que te place fuese aceptable. Como si la sociedad fuese un gran mercado en el que puedes comprar seres humanos para tu disfrute. La competición, financiada por ricos como el hijo de Donald Trump o el cofundador de PayPal, es un despropósito lo mires como lo mires.

En cierto sentido, lo que pretenden es que los Enhanced Games sirvan como campo de experimentación para alcanzar lo que tanto ansían: una superhumanidad que les permita vivir eternamente jóvenes y con capacidades mejoradas. Esa es la obsesión final que tiene toda esta gente, la cual no soporta que haya algo, una sola cosa, que nos iguale a todos: la muerte. Además, ¿qué mensaje se envía a la sociedad, y especialmente a la gente joven y a lxs niñxs, con este tipo de torneos? ¿Que todo vale para triunfar? ¿Que son juguetes de gente más poderosa? ¿Que la salud no importa? ¿Que se deben drogar si quieren destacar? Que alguien pare esta mierda. No cabe en nuestra sociedad.