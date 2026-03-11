Dinamarca solía tener un impuesto para las grandes fortunas hasta 1997. Entonces, la victoria del discurso neoliberal, el que dice que un impuesto así espanta a los millonarios y que es mejor tratarlos entre algodones para que se queden en tu país, llevó al gobierno danés a su eliminación. Hoy la desigualdad crece. En el mundo en general y en Dinamarca en particular: según un informe del Consejo Empresarial del Movimiento Obrero danés la fortuna del 1% de los daneses más ricos ha aumentado un 31% en el mismo periodo en el que la riqueza del resto de la población aumentó solo un 3,3%. De ahí que la primera ministra Mette Frederiksen haga campaña electoral prometiendo el regreso de este impuesto.

En concreto, y como cuenta el periodista especializado en política escandinava Óscar Gelis, durante estos últimos días, y como parte de la carrera por revalidar el gobierno el próximo 24 de marzo en las elecciones generales, “Frederiksen ha dado un golpe de efecto al anunciar que si su partido gana pretende imponer un impuesto del 5% a las fortunas superiores a 2,3 millones de euros”, lo que afectaría a aproximadamente 22.000 personas y supondría una recaudación extra para el Estado danés de unos 803 millones de euros. Según la propia primera ministra, “cuando el 1% más rico posee una cuarta parte de la riqueza total de los daneses, la situación se ha vuelto demasiado desigual”.