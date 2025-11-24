La semana pasada La gata de Schrödinger publicaba un vídeo en el que hablaba de la muerte de internet por culpa de la proliferación de bots, cuentas falsas y contenido generado por inteligencia artificial. Y cuesta llevarle la contraria: desde hace un tiempo la red se ha convertido en un espacio tremendamente poco confiable. Si pasas mucho tiempo ahí, entre sus recovecos, puedes acabar teniendo una narrativa de la realidad que nada tiene que ver con la realidad. Una locura. Y no son solo vídeos fake en redes sociales: el contenido falso creado con IA ha llegado también a las plataformas para la búsqueda de alquileres como Idealista. Lo que faltaba ya .

Sí, cada vez hay más anuncios de pisos en alquiler o en venta en los que las imágenes no son reales en absoluto. A veces son imágenes mejoradas con ayuda de la inteligencia artificial. Algo que, cuenta la periodista Amparo Babiloni , ha sido promovido por la propia Idealista desde hace unos años. En sus propias palabras, “en 2023 la plataforma publicó un artículo explicando cómo aprovechar las herramientas de IA para arreglar las imágenes de los anuncios: llenar piscinas, ordenar habitaciones o amueblar estancias vacías”. Y eso ya puede ser confuso de por sí. Imagínate cuando la gente va más allá, se flipa y las retoca todavía más para seducir.