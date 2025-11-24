La semana pasada La gata de Schrödinger publicaba un vídeo en el que hablaba de la muerte de internet por culpa de la proliferación de bots, cuentas falsas y contenido generado por inteligencia artificial. Y cuesta llevarle la contraria: desde hace un tiempo la red se ha convertido en un espacio tremendamente poco confiable. Si pasas mucho tiempo ahí, entre sus recovecos, puedes acabar teniendo una narrativa de la realidad que nada tiene que ver con la realidad. Una locura. Y no son solo vídeos fake en redes sociales: el contenido falso creado con IA ha llegado también a las plataformas para la búsqueda de alquileres como Idealista. Lo que faltaba ya.
Sí, cada vez hay más anuncios de pisos en alquiler o en venta en los que las imágenes no son reales en absoluto. A veces son imágenes mejoradas con ayuda de la inteligencia artificial. Algo que, cuenta la periodista Amparo Babiloni, ha sido promovido por la propia Idealista desde hace unos años. En sus propias palabras, “en 2023 la plataforma publicó un artículo explicando cómo aprovechar las herramientas de IA para arreglar las imágenes de los anuncios: llenar piscinas, ordenar habitaciones o amueblar estancias vacías”. Y eso ya puede ser confuso de por sí. Imagínate cuando la gente va más allá, se flipa y las retoca todavía más para seducir.
Y estamos hablando de propietarios que dentro del anuncio advierten de la utilización de inteligencia artificial para sus imágenes. Luego están los que no avisan. Los que directamente te estafan. Igual ves una habitación en alquiler que te parece aceptable, porque estupendo ya no hay nada, y cuando te plantas allí te quedas flipando con lo que ves. Ahí es donde entra la labia del propietario o comercial de inmobiliaria de turno diciéndote que con las fotos fake simplemente querían mostrarte todo el potencial de la habitación si la cuidas, le haces unos retoques y la pones bonita. Tú. Que ellos bastante tienen con no sacarte el riñón por alquilártela.
Como bien dice Babiloni, “es una estrategia bastante turbia que añade una capa más de dificultad a la ya de por sí difícil tarea de encontrar una casa para comprar o alquilar”. Y mi pregunta es: ¿cuánto creen que pueden tensar la cuerda antes de que la gente explote? En serio. Los precios totalmente desorbitados. Las malas praxis para echarte y poder alquilarlo más caro al siguiente que venga a la orden del día. Los avales que te piden de locos. Los servicios de mantenimiento y de reparación que te dan cada vez más pobres. Y ahora encima esto: mentirte en la cara y hacer que el proceso de tener un techo para vivir sea aún más triste. La paciencia tiene un límite.