La próxima vez que alguien te diga que estás exagerando con lo de la vivienda, que ahora se vive mucho mejor, que no es problema del mercado sino de tus pocas ganas de trabajar, pásale este dato: según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (CIS), y de los que se hace eco la agencia de noticias EFE , el importe medio de una hipoteca para la compra de una vivienda en nuestro país ha pasado de poco más de 100.000 euros a 170.000 euros entre agosto de 2015 y agosto de 2025. Esto supone un incremento del 63% en tan solo diez años. Es decir, que la gente tiene que pedir ahora muchísimo más dinero prestado para poder tener un techo.

Y no, no es que la gente pida hipotecas más cuantiosas por capricho: este incremento hipotecario es paralelo al que ha venido experimentado el precio del metro cuadrado en nuestro país. Como apuntan desde la citada agencia, en los diez años que van desde 2015 a 2025 “el metro cuadrado ha pasado de 1.524 a 2.679 euros” de media. Esto supone un alza del 76%, lo que implica que ahora las hipotecas cubren menos que antes, porque el metro cuadrado ha subido más de lo que lo han hecho estos préstamos. Datos que matan cualquier discusión acerca de la vivienda en España. Se ponga como se ponga el pesado de turno. El drama es más que real.