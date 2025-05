Hubo una época en la que la Iglesia te decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. En la que te obligaba de una manera u otra a vivir como ella creía que había que vivir. En la que podía decir todo tipo de cosas desde una posición de poder e influencia impresionantes. Pero esa época pasó. Llegó la Ilustración y la democracia y los derechos de las personas se blindaron poco a poco frente a todo tipo de instituciones. Incluidas las religiosas. Por eso se ha liado la que se ha liado: porque que todo un obispo emérito como Juan Antonio Reig Pla relacione la discapacidad física, intelectual o psíquica con una “herencia del pecado” es un despropósito propio de siglos pasados.

Y no lo ha dicho en petit comité. No es que se hayan filtrado audios suyos charlando con alguien. No. Dijo la barbaridad que dijo durante una homilía. Frente a todxs. Y, obvio, le han empezado a caer palos por todos lados. Por un lado, ha sido la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad la que ha enviado un escrito a la Fiscalía pidiendo que se “abran las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia” que podría “incurrir en el delito regulado en el artículo 510.2 del Código Penal”. Es decir, en un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidos en la Constitución española.