Hay quienes dicen orgullosos que España no es un país racista . Que aquí ya hemos superado eso. Que no odiamos ni vamos contra los que lucen diferentes a nosotrxs. Que nuestra sociedad está limpia de esa mierda. Y lo que pasa con las mentiras es que no sobreviven nunca a los datos. En este caso, son los datos recopilados por el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España: su análisis sobre los mensajes de odio en redes sociales de mayo demuestra que en España sigue habiendo mucho racismo y mucha xenofobia.

Solo hace falta que haya un poquito de tensión en el ambiente. Que haya algo de competitividad. Es ahí cuando aparecen esos discursos tan asquerosos que tristemente ya conoces de sobra. Eurovisión es el ejemplo perfecto. Como apunta el informe del ministerio, “la participación de Israel en el certamen generó una oleada de mensajes antisemitas e islamófobos, que ha contribuido a que el 26% de los contenidos reportados en mayo estuvieran relacionados con el conflicto armado en Oriente Medio”. Porque hay gente que no quiere analizar las cosas políticamente: aprovecha cualquier ocasión para hablar de razas y poner la suya en lo más alto de la evolución.