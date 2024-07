Y es una jugada de una importancia extraordinaria. Uno de esos instantes que, quizá, solo quizá, no sean demasiado recordados en la historia porque evitaron una tragedia que, al no llegar a suceder nunca, no será sobreanalizada en los libros de historia. Pero no te queda duda: que Francia, la séptima economía más potente del mundo, se una de esa manera para rechazar los postulados reaccionarios que tanto margen habían ganado en la opinión popular es maravilloso y un punto de inflexión. Como también lo es que los conservadores del Reino Unido, los responsables de sacar al país de la Unión Europea, se hayan dado el batacazo que se han dado en favor de los progres.

Son dos países de un gran liderazgo los que vuelven a la senda de la tolerancia social y de la inversión como motor económico. Y en Polonia, la quinta economía de la UE, ya echaron del gobierno a los ultras en favor del liberal moderado Daniel Tusk. La historia, dicen, suele repetirse, pero lo ocurrido en la primera mitad del siglo XX fue tan bestia que la inmensa mayoría de la gente parece decidida a evitar que suceda una vez más. Y esa es quizás nuestra gran baza: la ultraderecha tiene un problema porque cada vez que parece rozar el poder activa con furia la oposición en masa de la izquierda, que la hunde. Ojalá siempre sea así. El odio y la división nunca fueron el camino.