El mundo vuelve a armarse. Según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, “el gasto militar global registró en el año 2024 una subida sin precedentes debido al aumento de la inversión militar en toda Europa” y las cifras del pasado 2025 fueron incluso superiores. Sí, Europa en particular, pero en realidad casi todos los países, están incrementando su gasto en armamento como respuesta a la tensión geopolítica que respira el planeta. Y es que los conflictos bélicos se están convirtiendo en la nueva normalidad. Un panorama en el que nuestro país juega un papel clave: es el décimo proveedor de armas más importante del mundo.

Son las cifras que se extraen de la última versión del informe mencionado anteriormente. En concreto, y como apunta en Business Insider el periodista especializado en defensa y conflictos armados, Rodrigo Isasi, “nuestro país realizó entre 2021 y 2025 el 2,3% de todas las transacciones mundiales de material de defensa importante”. Solo le superan en esa lista Corea del Sur (3%), Reino Unido (3,4%), Israel (4,4%), Italia (5,1%), China (5,6%), Alemania (5,7%), Rusia (6,8%), Francia (9,8%) y muy especialmente Estados Unidos con su 42%. Sí, si hay un país en el mundo que se beneficia de las guerras y de las tensiones geopolíticas ese es el gobernado por Donald Trump.

Pero volvamos a España: ¿hacia dónde van normalmente las armas que fabrica? En palabras del propio Isasi, “la región preferida para las exportaciones españolas fue Oriente Medio” con un 43% de las ventas totales. Le siguen en el listado Asia y Oceanía con el 22% y Europa con un 20%. Además, el informe también muestra cuáles son los tres países a los que España envía más armamento militar: Arabia Saudí, Turquía y Bélgica. Una industria que crece año tras año: según los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, las exportaciones de armamento de España crecieron un 6,7% del periodo 2016-2020 al periodo 2021-2025.

Eso en cuanto a los exportadores. Por otro lado, el mismo informe revela cuáles son las regiones que más armas están adquiriendo últimamente. Y sí, se confirma que los estados europeos han vuelto a la carrera armamentística, porque “recibieron el 33% de todas las importaciones de armas”. Muy de cerca le sigue la región de Asia y Oceanía con un 31% y la de Oriente Medio con un 26%. América, con un 5,6%, y África, con un 4,3%, son las zonas del mundo que menos están comprando armas a otros países. En cuanto a los estados concretos, fueron Ucrania, India, Arabia Saudí, Qatar y Pakistán quienes más armamento militar importaron.