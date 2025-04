Los datos no engañan: España es el cuarto país de la Unión Europea en el que más aumenta el precio de la vivienda con un 11,4% anual, solo por detrás de Bulgaria, Hungría y Portugal. Y es solo una cifra más dentro de un panorama horrible al que no dejan de brotarle malas noticias. Es desesperante. Sobre todo porque no parece haber nadie que se haga cargo de ello. En parte, queremos creer, porque la mayoría de competencias relativas a la vivienda se encuentran transferidas a las comunidades autónomas, muchas de las cuales están gobernadas por partidos de derecha. Aún así, el Ministerio de Vivienda y su líder tampoco parecen haberse matado por aliviar el drama de la gente.

Así lo explican tres periodistas de eldiario.es , quienes aseguran que “en realidad, desde el mismo día de su toma de posesión su discurso estuvo impregnado de permanentes gestos a los dueños de viviendas que fueron acogidos con recelos por los sindicatos de inquilinos”. Sí, Isabel Rodríguez es la misma que dijo que el problema de los precios del alquiler podía resolverse pidiéndolo un poquito de solidaridad a los caseros . Y sí, es la misma que ha guardado silencio tras cada una de las manifestaciones por la vivienda de los últimos tiempos. La excepción ha sido esta última, en la que la participación ha sido brutal. Parece que Rodríguez ahora sí está por la labor.