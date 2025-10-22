La crisis de la vivienda ha alcanzado tal magnitud que, como bien decía Broncano en La Revuelta el pasado lunes, con Gabriel Rufián como invitado, se ha convertido ya en el único tema que importa. Y obviamente es una exageración, una manera poética de evidenciar hasta qué punto el drama de la vivienda condiciona la vida de la gente. Especialmente la de la gente joven como tú. Si no se soluciona no hay futuro. Da igual que subas un poquito el salario mínimo, que des un bono de alquiler o que reduzcas la jornada. Necesitas un techo. Tan heavy es la situación que el Gobierno va a utilizar los terrenos de antiguas cárceles para construir viviendas sociales por todo el país.

En concreto, y según el proyecto presentado estos días por la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, la idea es construir 1.332 viviendas en terrenos penitenciarios de Sevilla, Córdoba, Denia, Huesca, Zaragoza, Segovia, Briviesca y Madrid, más concretamente en Carabanchel, que acogerá más de un tercio del total de viviendas a edificar. ¿Qué cuándo estarán? La propia Rodríguez ha anunciado que el ministerio trabajará directamente con los ayuntamientos donde se encuentran estos terrenos para agilizar los procesos administrativos lo máximo posible y que esas viviendas existan cuanto antes y ofrezcan dignidad a centenares de familias. Es algo que puede cambiarte la vida.