Hay cosas que nunca verás en otros países de Europa como Alemania, Italia o Portugal: manifestaciones públicas en las que la gente ondea banderas fascistas o vinculadas a algún régimen dictatorial. Y tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, esos sistemas reprimieron brutalmente a sus sociedades y tienen a sus espaldas una cantidad de asesinatos terrible. Su prohibición está justificada simplemente por sentido común. Y ni hablar de por respeto a las familias de las personas que fueron víctimas de su brutalismo. Pero en España sí es legal. Aquí, como vimos la semana pasada con la manifestación falangista, las banderas predemocráticas recorren nuestras calles.

Y esto es algo que el Gobierno quiere cambiar. En concreto, ha declarado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que haya grupos fascistas que exhiban públicamente “mensajes de reminiscencia del fascismo choca absolutamente con lo que es la defensa de la democracia”. Porque es la apología de la barbarie. Es la legitimación de un sistema político basado en el autoritarismo y en la discriminación. O empezamos a ponernos serios, y cortamos de raíz estas manifestaciones antidemocráticas, o estaremos permitiendo que se alimente un demonio que no queremos que vuelva a la superficie. Ya sabemos lo que ocurrió hace 100 años.