Sí, tú que me estás leyendo probablemente ya lo sepas, pero desgraciadamente hay muchísimas personas que aún no han captado de qué va la movida: la tasa de natalidad española no da para mantener el actual estado del bienestar ni el sistema de producción y consumo actual como está diseñado. La inmigración es deseable. La sostenibilidad y el crecimiento del país, y con ello esperablemente la calidad de vida general, dependen en buena medida de la llegada de personas de otros países dispuestas a trabajar. Especialmente en profesiones que lxs de aquí ya no estamos ejerciendo. Eso sí: urge que esas profesiones, como la recogida de frutas, se dignifiquen como merecen. Es innegociable.

Además, hay otra razón de paso para apoyar una medida como esta del gobierno: lxs migrantes van a seguir viniendo mientras la precariedad en sus países de orígenes les impulse a ello. Es lógico. Es entendible. Es loable. En este sentido, explicaba recientemente en rueda de prensa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, “el reglamento va a servir para combatir mafias, para combatir fraudes y para combatir la vulneración de derechos”. El Estado no debería dejar en manos de terceros, y sobre todo terceros sin escrúpulos que no valoran la vida humana, un asunto como este. La pregunta es: ¿cuáles son exactamente las peculiaridades de este reglamento?