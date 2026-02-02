El pasado martes 27 de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez hizo pública su intención de poner en marcha un nuevo programa temporal de regularización de inmigrantes que ya están viviendo en nuestro país. En concreto, explicaron , podrán acceder a esta oportunidad quienes puedan “acreditar una permanencia continuada de como mínimo cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025”. Además, las personas interesadas deberán cumplir otro requisito: no tener antecedentes penales. Un anuncio que ha despertado la ira de la ultraderecha: dicen que todo esto provocará un efecto llamada. Y tiene razón.

Es la conclusión a la que han llegado los investigadores Inmaculada Martínez-Zarzoso, y Pául Elguezabal tras analizar los flujos migratorios de 196 países de origen hacia 32 destinos de la OCDE entre los años 1996 y 2022. Según cuentan en una publicación para The Conversation, “nuestra investigación confirma que, en términos generales, los programas de regularización pueden actuar como un factor de atracción: tras la implementación los flujos migratorios futuros hacia ese país aumentan”. Sin embargo, añaden, “la exigencia de un periodo de residencia previa actúa como un potente freno”. Y es que la clave no está en la regularización, sino en las condiciones que la rodean.