Las dificultades de las mujeres migrantes para acceder al mercado laboral español, y sobre todo para optar a puestos cualificados, conduce a muchas de ellas a entrar en el sector de los cuidados domésticos. Y, desgraciadamente, parece ser un entorno lleno de discriminación: según el informe Expresiones de racismo y violencia contra las trabajadoras del hogar y de cuidados en el Estado español, llevado a cabo por SOS Racismo, el 50,5% de ellas reconoce haber sufrido en algún momento algún tipo de discriminación racial como comentarios despectivos, burlas, insultos, agresiones verbales, humillaciones, desgaste emocional, abusos e incluso violencia física.

Además, el informe recoge también que el 15,4% de estas trabajadoras ha presenciado comportamientos racistas contra alguna compañera y que el 85% de los responsables de intermediación laboral tiene conocimiento de incidentes racistas, ya sea por los relatos de terceros (50,4%) o por haberlos presenciado directamente (34,2%). Todo esto muestra que el racismo que experimentan estas trabajadoras no es anecdótico ni mucho menos: es parte de su día a día, a veces de formas que impactan severamente en su salud mental. “Me decía que era una negra. Cosas horribles. No lloraba en su cara, pero me iba a mi cuarto y me ponía a llorar”. Es el testimonio de una víctima.