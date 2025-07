El informe Redes que atrapan. La explotación sexual de la infancia y la adolescencia en entornos digitales , elaborado por la organización sin ánimo de lucro Save The Children y publicado esta misma semana, ha puesto en datos algo que toda la sociedad intuía ya: que lxs menores están expuestos a una gran cantidad de violencia sexual en internet . Para que te hagas una idea del alcance, el 97% de lxs más 1.000 jóvenes de entre 18 y 21 años que fueron entrevistados para esta encuesta declararon haberla sufrido cuando todavía no habían cumplido la mayoría de edad. Es decir, cuando eran más vulnerables y tenían menos recursos emocionales para lidiar con ello.

La violencia sexual se manifiesta de muchas formas distintas en la red. Una de las que más sufren lxs menores, según el informe, es el grooming, que es cuando una persona adulta manipula a unx menor con intenciones sexuales. Hasta unx de cada tres menores han tenido que pasar por ello. También destaca el sexting sin autorización. Como apunta en El País la periodista Francesa Raffo , “un 26% aseguró haber sido presionado cuando era menor para enviar contenido íntimo o sexual”. Y un 38% de ellxs recibieron comentarios o fotos sexuales sin haberlo pedido en absoluto. Ya puedes imaginarte la clase de imágenes que les llega a sus mensajes privados.

Además, también está la sextorsión: unx de cada cinco menores ha recibido amenazas para enviar contenido sexual. A veces por parte de adultxs. Muchas otras por parte de otrxs menores. Y desde hace tiempo muchxs jóvenes también se ven obligados a lidiar con las imágenes creadas por inteligencia artificial. Incluso si no envían contenido sexual pueden verse afectados por filtraciones fakes. ¿Lo peor de todo? “Las cifras representan solo la punta del iceberg, ya que muchos casos no se denuncian y otros ni siquiera son reconocidos como tales por los propios menores y no llegan a comunicarse”, explica una experta en una entrevista con la propia Raffo.