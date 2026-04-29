La empresa demoscópica YouGov France elaboró recientemente una encuesta sobre qué piensan los españoles de un posible boicot al Mundial de fútbol organizado por la FIFA. En concreto, preguntó a más de 1000 mayores de edad, tanto hombres como mujeres, si estaría a favor de la no participación de la selección en el torneo que tendrá lugar el próximo mes de junio y julio en los Estados Unidos, y la respuesta fue clara: el 41,4% de los españoles preferiría el boicot, el 36,2% preferiría que la selección participara y los demás se mostraron indecisos. La encuesta, que publican en exclusiva el periodista de actualidad David Romero y la periodista de datos Yuly Jara para elDiario.es, revela la hartura de la población española ante las políticas de Trump.
No obstante, los datos varían en función de múltiples variables. Para empezar, no todas las generaciones muestran la misma línea de pensamiento respecto al posible boicot. Como escriben estos periodistas, “la franja de edad que se mostró más partidaria del veto fue la de 25 a 34 años con un 48,9% de apoyo”, seguida de la franja de edad de los mayores de 55 años con un 42,2% de apoyo. Por su parte, el género también parece jugar un papel importante en los resultados: “un 44,5% de varones descartaba esta medida de presión por parte de España, dieciséis puntos por encima que las mujeres, donde el porcentaje incediso aumenta significativamente”. Lo que está claro es que el Mundial es mucho más que un evento deportivo.
Es, en muchos sentidos también, un evento geopolítico, un acontecimiento a través del cual los países organizadores suelen ganar legitimidad interior y exterior. Y para mucha gente eso no debería pasar con una administración, la de Donald Trump, que tiene a sus espaldas los asesinatos del ICE, la conformodidad con el genocidio israelí en Gaza, el secuestro de Nicolás Maduro, los ataques a Irán o la amenaza de conquista de Groenlandia. Según el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, escriben Romero y Jara, “si cualquier otro país estuviera en el lugar de EEUU le retirarían la organización del Mundial y de los Juegos Olímpicos”. Pero es Estados Unidos y tiene mucho demasiado poder en todos los estamentos internacionales.
En cualquier caso, y como seguro habrás podido imaginar, el apoyo al boicot también varían notablemente en función del partido político favorito de las personas encuestas. Así, “más del 65% de los votantes de Sumar querrían que la selección española no viajara a Estados Unidos, seguido por casi el 58% del PSOE. El PP es el partido con votantes menos proclives a la medida (22,2%), pero es Vox quien más se opone (63%)”. Sin embargo, no sería la primera vez que los deseos de sus votantes son desoídos por la cúpula del partido, como ya ha ocurrido con la votación en el Congreso de la prórroga del alquiler, la cual, según encuesta de Atenea del Dato, apoya el 60% de los seguidores de la formación dirigida por Abascal.