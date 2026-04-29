La empresa demoscópica YouGov France elaboró recientemente una encuesta sobre qué piensan los españoles de un posible boicot al Mundial de fútbol organizado por la FIFA. En concreto, preguntó a más de 1000 mayores de edad, tanto hombres como mujeres, si estaría a favor de la no participación de la selección en el torneo que tendrá lugar el próximo mes de junio y julio en los Estados Unidos, y la respuesta fue clara: el 41,4% de los españoles preferiría el boicot, el 36,2% preferiría que la selección participara y los demás se mostraron indecisos. La encuesta, que publican en exclusiva el periodista de actualidad David Romero y la periodista de datos Yuly Jara para elDiario.es, revela la hartura de la población española ante las políticas de Trump.

No obstante, los datos varían en función de múltiples variables. Para empezar, no todas las generaciones muestran la misma línea de pensamiento respecto al posible boicot. Como escriben estos periodistas, “la franja de edad que se mostró más partidaria del veto fue la de 25 a 34 años con un 48,9% de apoyo”, seguida de la franja de edad de los mayores de 55 años con un 42,2% de apoyo. Por su parte, el género también parece jugar un papel importante en los resultados: “un 44,5% de varones descartaba esta medida de presión por parte de España, dieciséis puntos por encima que las mujeres, donde el porcentaje incediso aumenta significativamente”. Lo que está claro es que el Mundial es mucho más que un evento deportivo.