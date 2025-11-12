Es un fenómeno difícil de entender, pero que viene dándose durante décadas en todo el mundo: gente, y especialmente mujeres, que se enamoran de asesinos en serie y otros criminales ultrapeligrosos. Les envían cartas de amor a la cárcel. Les proporcionan compañía. E incluso en ocasiones se convierten en sus cómplices. Un fenómeno llamado hibristofilia que, dice el periodista experto en cultura popular Rubén Márquez , venía debilitándose a causa del “crecimiento de la empatía entre la población de mujeres, pero que las jóvenes de la generación Z han vuelto a poner sobre la mesa”. Y sí, el caso de Luigi Mangione es el ejemplo perfecto de este resurgir.

¿Pero a qué se debe? Márquez remite a una nueva investigación de la Universidad de Huddersfield, en Inglaterra, llevada a cabo con mujeres de entre 18 y 27 años. Y, como quizás ya se te haya pasado por la cabeza, la conclusión principal fue que existe una conexión entre consumir mucho documental y serie true crime y desarrollar hibristofilia y pasarte las tardes mirando fotos de Mangione en juicios. Pero Netflix no es la única responsable: parece que los vídeos de TikTok en los que se glorifica a este tipo de personajes públicos también contribuye a su endiosamiento. Obviamente, hay razones sociopsicológicas más complejas detrás, pero este nexo existe.