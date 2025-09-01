Desde octubre de 2023, el Estado de Israel ha asesinado a 273 periodistas y ha prohibido el acceso de medios internacionales a la Franja de Gaza.

Esta estrategia pone el foco, de manera deliberada, en quienes trabajan desde el horror para informar de la realidad de un genocidio retransmitido en directo.

Por eso, hoy nos sumamos a la iniciativa global de Reporteros Sin Fronteras para pedir el fin de la masacre deliberada de periodistas en Gaza y el acceso de la prensa extranjera a la Franja.

Hoy más que nunca necesitamos una prensa libre. Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte.