Porque la cosa no está en el qué sino en el por qué. Al parecer, la Comunidad de Madrid cuenta con dos estamentos que proporcionan valoración y atención a la infancia y a la adolescencia víctima de violencia sexual, pero una vez cumplidos los 18 años ellas pueden continuar sus tratamientos en la red nacional de atención a la mujer y ellos no. De esta manera, dicen desde el gobierno autonómico, “muchos de estos chicos” podrán recibir “tratamientos a partir de los 18 años”. Es sobre el papel una medida razonable. Una manera de no dejar tirados a esos hombres. De ofrecerles asesoramiento en el ámbito social, psicológico, sexual, jurídico y socioeducativo. De protegerlos. De cuidarlos como merecen.

¿Pero es este el objetivo verdadero de Ayuso y su equipo? Para muchas voces de izquierda no. La de Ana Redondo, por ejemplo, ministra de Igualdad, el anuncio es una ocurrencia frívola. Un movimiento político para enfrentar al gobierno de Pedro Sánchez, para intentar herir al feminismo y para arañar votantes de Vox. Una estrategia electoral. Otras voces progresistas lo han calificado de burla. Porque construir un centro específicamente para esto, equiparándolo a la lacra de la violencia sexual sobre las mujeres, tan estructural, tan masiva, con decenas de miles de víctimas anuales solo en la Comunidad de Madrid, resulta excesivo para mucha gente. Una táctica para encender a la oposición.