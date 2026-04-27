Pocas cosas resultan tan importantes en estos momentos como la votación que tendrá lugar mañana en el Congreso de los Diputados sobre el real decreto ley 8/2026, en el marco de protección a los ciudadanos de los impactos económicos de la guerra de Irán, en el que se establece la llamada prórroga del alquiler. Una medida extraordinaria por la cual todos los contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de este mismo año y el 31 de diciembre de 2027 en España son susceptibles de prolongarse dos años más a petición del inquilino. Según las encuestas, tres de cada cuatro españoles están a favor de su entrada en vigor. Pero los grandes tenedores no están tan contentos.

De ahí que el Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, haya hecho un llamamiento formal vía carta a más de 500 empresas propietarias de más de 50.000 pisos en alquiler: deben aceptar los burofax enviados antes del 28 de abril por parte de sus inquilinos para acogerse a la prórroga de dos años. En concreto, y entre otras cosas, el comunicado del ministerio informa de que “la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor”. Se trata de una declaración de intenciones.