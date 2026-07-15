La libertad de expresión, uno de los ingredientes más importantes de la democracia, llevaba décadas siendo vulnerada en nuestro país por la presencia en el Código Penal de varios delitos restrictivos: el delito de injurias a la Corona, el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y el delito de ultraje a los símbolos nacionales. Una realidad que la coalición que mantienen PSOE y Sumar está tratando de remediar con una proposición de ley destinada a eliminarlos por completo. ¿El problema que había? Pues que tanto el Partido Popular como Vox habían realizado una enmienda a la totalidad de la proposición. Se posicionaron absolutamente en contra. Pero el Congreso les ha dado la espalda.

Sí, una mayoría de la Cámara Baja ha votado para tumbar dicha enmienda de las fuerzas conservadoras, lo que significa que la proposición continuará avanzando en su tramitación parlamentaria. Ahora es el turno de que sea estudiada en comisión antes de someterse a su votación definitiva en pleno. Todo ello tras un largo viaje de más de tres años. Como apuntan desde elDiario.es, la razón de tanto retraso estaría en que “los socialistas no la consideraban una prioridad”. O dicho de otra manera: ha sido la formación de Sumar la que ha apretado al partido liderado por Pedro Sánchez para que se avanzara en este asunto. Se trata de una reforma que se ha encontrado con muchos escollos.

Pero parece que llegará a buen puerto. Además de la eliminación de esos tres delitos, añaden desde dicho medio, “PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas”. Delitos que hasta ahora limitaban significativamente la libertad de expresión ciudadana sin que mediara necesidad ninguna. Es una democracia: si alguien no está de acuerdo con lo que hace el rey, con el color de la bandera o con el rol del Senado debería poder expresarlo de la manera que mejor considere.

En lo que no se han puesto de acuerdo ha sido en el delito de enaltecimiento de terrorismo. Al parecer, ambos partidos han pactado renunciar a la eliminación del mismo “para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas”. En cualquier caso, nuestro país avanza en una dirección que podría liberar bastante los juzgados, puesto que organizaciones como Abogados Cristianos han estado explotando algunos de estos delitos para acorralar la libertad de expresión de decenas de ciudadanos particulares.