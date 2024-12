Así puedes conseguir un abono de transporte gratis en Madrid para tres años

Sería maravilloso. Una bendición caída del cielo. Un alivio para una cuenta bancaria, la tuya, aquejada de la precariedad económica a la que tu generación debe enfrentarse día tras día. Un regalazo: tres años de transporte gratuito dentro de la Comunidad de Madrid. 36 meses enteros. Y para toda la tarifaria C2. Es decir, que no solo podrías moverte gratis en metro de un punto a otro de la capital, sino que también podrías ir a Alcalá de Henares, El Escorial o incluso Buitrago sin tener que gastar un solo euro. Es la nueva promoción que han puesto en marcha desde la Comunidad de Madrid y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Pero qué requisitos tienes que cumplir?

Primero vamos con los más sencillos: ser mayor de edad, estar empadronado en alguno de los municipios de la comunidad y no tener deudas tributarias pendientes. Hasta ahí bien, ¿no? Pero ahora viene lo complicado: esta nueva ayuda está enmarcada dentro del Plan Mueve Madrid y su principal objetivo es promover el transporte público para una movilidad urbana más sostenible, por lo que solo pueden acceder a ella las personas que tengan “un vehículo viejo sin etiqueta medioambiental y achatarrarlo”, explican desde Xataka, además de tener que estar matriculado en España y pertenecer a la categoría M1 o N1. Si no tienes eso esta promoción no es para ti. Lo sentimos.

¿Y si quiero achatarrar mi coche viejo y ultracontaminante para comprarme otro? Pues en ese caso tampoco tendrías derecho al abono gratis: está dirigido exclusivamente a quienes dejen el automóvil en el pasado y den el paso hacia el transporte en autobús público, metro y trenes de media distancia y demás. Si cumples esto, pero todavía no lo tienes claro, recuerda que el plazo para pedirla dura dos años y puedes darle una vueltita hasta tomar una decisión. Piensa si de verdad necesitas coche en la gran ciudad. Replantéate si merece la pena su mantenimiento y su influencia negativa en el medioambiente. Quizás sea hora de cambiar tu modus vivendi. Eso queda en ti.

De todas formas, el abono de transporte gratis C2 por tres años no es el único regalo que puedes obtener por adherirte a este plan. Tal como dicen desde el citado medio, “también podrás optar a una concesión de 1.000 euros o bonos ambientales de movilidad cero emisiones por valor de 1.250 euros para el uso de servicios de transporte compartido durante dos años”. Tú valoras qué te conviene más. Porque no: no se puede tener todo y si eliges una de estas opciones no puedes tener al abono. Son elecciones excluyentes. Si lo tienes claro y quieres optar ya a la promoción, solo tienes que entrar aquí y seguir las instrucciones. Larga vida al transporte público.