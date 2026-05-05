El liderazgo mundial estadounidense siempre ha estado rodeado de oscuridades, especialmente en sus maniobras geopolíticas en la América Latina y en Oriente Medio, pero la administración de Trump lo ha llevado a otro nivel: el secuestro ilegal de Maduro, la ofensiva militar contra Irán o las amenazas a la soberanía de Groenlandia han extendido el rechazo hacia los Estados Unidos entre los ciudadanos de muchos otros países del mundo. Pero también entre sus propios ciudadanos: como cuenta la periodista Zoe Williams, en los últimos años se ha multiplicado el número de estadounidenses que deciden renunciar a su nacionalidad, hasta tal punto que en algunos países, como el Reino Unido, la lista de espera para el trámite supera ya los 14 meses.

Y todo ello a pesar del coste económico. Además de la tasa que impone el gobierno de Estados Unidos para la renuncia, y que tras la presión ciudadana ha bajado este año de los 2.350 dólares a los 450 dólares, quienes quieren ejercer este derecho necesitan los servicios de un abogado especializado. En total, apunta Williams, “la suma puede ascender hasta un total de entre 7.000 y 10.000 dólares si no hay complicaciones”. Además, al coste económico hay que sumarle otros costes, como la posibilidad de que EEUU les identifique como expatriados encubiertos”, lo que puede provocar que nunca más puedan entrar a su país de origen para visitar a sus familiares o seres queridos. Entonces, ¿por qué tanta gente decide pasar por todo este dolor?