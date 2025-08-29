La presión estética ha sido históricamente mucho más intensa hacia las mujeres que hacia los hombres: las sociedades les han dicho siempre cómo deben lucir y les han estigmatizado cuando no lo hacían. Una pesadilla psicoemocional que les acompaña desde que son bien pequeñas. Pero eso no significa que ellos no la sufran en absoluto. Porque sí lo hacen. Especialmente con una característica profundamente asociada al atractivo de los hombres: la estatura. Sí, hay bastantes mujeres y bastantes hombres que dicen no sentirse atraídas por hombres cuya altura está por debajo de la media. Y eso está llevando a muchos de ellos a someterse a dolorosas cirugías de crecimiento.

No es ninguna broma. El procedimiento de alargamiento de piernas parece una tortura medieval. Primero, te someten a una operación en la que te rompen los fémures y te insertan unas varillas metálicas. Luego te pasas tres meses en los que tienes que girar una llave externa colocada en tus piernas para aumentar la distancia entre tus huesos y que sea tu cuerpo quien rellene ese espacio con hueso nuevo. Y es dolorosísimo. Pero una barbaridad. Lo haces cuatro veces al día y sufres muchísimo porque los músculos, los tendones y los ligamentos están sometidos a una tensión brutal. Cada uno de los milímetros de altura que ganas cuesta un calvario. Y luego están los riesgos.