Las cifras son tristísimas: en España hay tres millones de personas mayores viviendo solas. Y la gran mayoría no lo hace en plan soledad placentera, sino que se encuentra en una situación de soledad no deseada con graves consecuencias para su salud emocional y física, lo que incluye en algunos casos la depresión y el suicidio. Por eso la Fundación Adopta un Abuelo tiene tanto valor social: porque combate un mal del que no se están encargando las autoridades públicas y que afecta cada año a más personas. Ahora, y tras superar el millón de usuarios registrados, la fundación lanza un SOS en forma de campaña de recaudación para evitar su cierre.

¿Y cómo es que con tantos usuarios está al borde del colapso? Muy sencillo: participar en Adopta un Abuelo es gratuito, obviamente, y el mantenimiento del proyecto tiene unos costes que se disparan conforme crece y crece. En palabras de su fundador, Alberto Cabanes, “nunca pensé que se podría morir de éxito. Estamos viviendo una situación límite porque, a pesar de que cada usuario son unos pocos céntimos, cuando los multiplicas por un millón es una cantidad inasumible para una fundación que es independiente y no recibe subvenciones como la nuestra”. O la gente ayuda con una pequeña aportación o desaparece. Así está la situación.